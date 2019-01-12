Канада надала притулок громадянці Саудівської Аравії

Фото: Джастін Трюдо (pm.gc.ca)

Рахаф Аль-Кунун стверджує, що на батьківщині вона зазнавала погроз і насильства з боку сім'ї

Канада надала притулок 18-річній громадянці Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з батьківщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

11 січня аль-Кунун вилетіла в Канаду бортом авіакомпанії Korean Air з Таїланду.

"Ми позитивно відповіли на прохання ООН надати їй притулок", - заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо в п'ятницю.

Як зазначає видання, 5 січня дівчина прилетіла в Бангкок рейсом із Кувейту, де перебувала в поїздці з родичами.

Аль-Кунун стверджувала, що на батьківщині вона зазнала погроз і насильства з боку сім'ї, тому що не погоджувалася вийти заміж.

Влада Таїланду дозволила їй покинути будівлю аеропорту, де вона провела кілька днів, і переселитися в готель.

Організація Об'єднаних Націй визнала 18-річну саудовку біженкою.

Нагадаємо, Мальта погодилася прийняти 49 мігрантів, врятованих на початку місяця в Середземному морі, які перебували на кораблях правозахисних організацій Sea Watch і Sea-Eye. Після цього мігрантів розподілять між собою вісім інших європейських країн.