Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з РФ

За даними прес-служби, директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.

Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з Росії або призначені для Росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

"Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією. На сьогоднішній день директиви міністра фінансів Канади в рамках закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами - Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з Росією. Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування Росії, фактично прирівняла Росію до країн з чорного списку FATF", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) відмовилась занести Росію до чорного списку.

Включення до чорного списку поставить Росію поруч із КНДР, Іраном і М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки і компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.