UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з РФ

Фото: Канада посилила контроль за фінансовими транзакціями з Росією (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канада посилила контроль за фінансовими транзакціями, пов'язаними з Росією. Директиву видала віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну України.

За даними прес-служби, директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.

Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з Росії або призначені для Росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

"Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією. На сьогоднішній день директиви міністра фінансів Канади в рамках закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами - Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з Росією. Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування Росії, фактично прирівняла Росію до країн з чорного списку FATF", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) відмовилась занести Росію до чорного списку.

Включення до чорного списку поставить Росію поруч із КНДР, Іраном і М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки і компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаРосійська Федерація