Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с РФ

По данным пресс-службы, директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.

Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.

"Мы приветствуем усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с Россией. На сегодняшний день директивы министра финансов Канады в рамках закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами - Северной Кореей, Ираном с 24 февраля текущего года с Россией.То есть Канада не ожидая завершения поиска консенсуса в рамках FATF относительно вопроса санкционирования России, фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась занести Россию в черный список.

Включение в черный список поставит Россию рядом с КНДР, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.