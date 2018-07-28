Канада подтвердила непризнание аннексии Крыма и призвала РФ освободить политзаключенных

В заявлении правительство Канады отметило, что аннексировав Крым, РФ нарушила международное право

Канада осудила аннексию полуострова Крым, и призвала освободить украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении правительства Канады.

В заявлении правительство Канады отметило, что аннексировав Крым, РФ нарушила международное право, и что ни одна страна не имеет права силой менять границы других государств.

"Канада подтверждает свое неизменное уважение к территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией для насильственной интеграции Крымского полуострова в Россию, в том числе из-за открытия моста через Керченский пролив в мае 2018 года", - говорится в заявлении.

Также в канадском правительстве выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в Крыму, в частности репрессиями несогласных, арестами активистов, пытками, задержаниями и исчезновениями.

"Мы призываем к освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осужденные судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", - заявили в правительстве Канады.

"Канада твердо поддерживает народ Украины. Международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, что омбудсмен Германии призывала РФ оказать медицинскую помощь Сенцову. Бербель Кофлер в обращении отметила, что решение Европейского суда по правам человека о необходимости предоставления Олегу Сенцову медицинской помощи свидетельствует об обеспокоенности его состоянием.