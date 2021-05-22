Канада поделится COVID-вакцинами с другими странами

Она отметила, что Канада является "крупным донором COVAX".

“Премьер-министр лично ведет переговоры с мировыми лидерами относительно того, чтобы все, что нам не нужно, было возвращено в процесс вакцинации и помогло людям в мире получить прививку”, - сказала Хайду.

Она добавила, что эту идею поддерживают все члены федерального правительства Канады.

“Все министры, ответственные за борьбу с COVID-19, соглашаются, что когда мы уверимся, что канадцы имеют доступ к вакцинам и что у нас есть достаточно доз, наш намерение - поделиться этими ими с миром”, - добавила министр.