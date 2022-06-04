ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Трюдо

Новина українською →
Оттава, Суббота 04 июня 2022 01:51
Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Трюдо Джастин Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу", - заявил премьер-министр Канады.

Напомним, 31 мая Канада ввела очередной пакет санкций против финансового сектора России. Он затронул 22 физических и четыре юридических лица. В список лиц, против которых введены санкции, включили крупные банки и высокопоставленных топ-менеджеров российского финансового сектора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада НАТО Финляндия Швеция
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине