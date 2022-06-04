ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Трюдо

Новость на русском →
Оттава, Субота 04 червня 2022 01:51
Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Трюдо Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Канади одноголосно підтримав надання Швеції та Фінляндії повноправного членства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Канада підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Члени Палати громад одноголосно проголосували за їх приєднання до Альянсу", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, 31 Травня Канада ввела черговий пакет санкцій проти фінансового сектора Росії. Він торкнувся 22 фізичних і чотири юридичних особи. У список осіб, проти яких введені санкції, включили великі банки і високопоставлених топ-менеджерів російського фінансового сектора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада НАТО Финляндия Швеція
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні