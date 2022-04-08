UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

Фото: Канада выделит Украине 1,5 млрд долларов (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского депутата Ивана Бейкера в Twitter.

"Несколько минут назад министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах для оказания дополнительной военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами, пока они не победят", - заявил Бейкер.

Христя Фриланд также добавила на своей странице в Twitter, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российской агрессии.

"С самого первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре нашего внимания. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", - написала министр финансов Канады.

Напомним, Канада ввела санкции против российских олигархов.

Ранее Канада объявила о введении санкций против близкого окружения политического руководства России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада