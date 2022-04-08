Канада планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского депутата Ивана Бейкера в Twitter.

"Несколько минут назад министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах для оказания дополнительной военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами, пока они не победят", - заявил Бейкер.

Христя Фриланд также добавила на своей странице в Twitter, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российской агрессии.

"С самого первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре нашего внимания. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", - написала министр финансов Канады.