UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада передасть Україні понад 16 млн доларів США: на що підуть кошти

Фото: Канада передасть Україні ще 16 млн доларів (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Антон Малиновський

Канада виділяє понад 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

Зокрема, компанія Tetra Tech отримає більшу частину коштів - 7,5 млн доларів, які будуть використані на навчання та забезпечення обладнанням українських саперів, а також підвищення поінформованості населення про мінну небезпеку.

Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту отримає близько 5 млн доларів, які будуть використані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні цих злочинів.

Організація Alinea International, яка залучена до реформування Нацполіції у воєнному контексті, отримає 4,8 млн доларів.

Також 3 млн доларів буде перераховано Німецькому фонду Маршалла США, щоб підтримати українські медіа та громадянське суспільство на звільнених територіях.

Решту коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією Жіночі ініціативи за гендерну справедливість.

Нагадаємо, що Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, яку хочуть створюють за аналогом танкової.

Також у Канаді уряду рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада