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Канада передала Україні три симулятори ведення бою на Leopard 2

Фото: Канада передала Україні три симулятори ведення бою на Leopard 2 (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Константин Широкун

Канада передала українським військовим три симулятори управління та ведення бойових дій на танках Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"На додаток до восьми танків Leopard 2, які ми вже доставили до Польщі, Канада розгорнула три симулятори стрільби з Leopard для допомоги українським танкістам у оволодінні застосуванням цих танків та тактикою поводження з ними", - зазначила Ананд.

За її словами, підтримка України з боку Канади сьогодні є всеосяжною, і в майбутньому обов'язково триватиме.

Раніше сьогодні Ананд заявила, що Канада доставила до Польщі усі вісім танків Leopard 2 до Польщі, які планують передати Україні.

Раніше повідомлялося, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також анонсована раніше броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.

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