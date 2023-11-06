Канада передала Украине партию роботов для дистанционного разминирования (фото)

Украинские спасатели получили очередную партию помощи от Канады. Речь идет о роботах для дистанционного разминирования территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Очередная партия технической помощи поступила ГСЧС от правительства Канады - новые роботизированные комплексы DIGITAL VANGUARD-S, которые будут помогать украинским пиротехникам обезвреживать взрывоопасные боеприпасы в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роботизированные комплексы DIGITAL VANGUARD-S переданы пиротехническим подразделениям Николаевской, Запорожской областей и саперам Луганского гарнизона, которые сейчас работают в Херсонской области.

Фото: Помощь (dsns.gov.ua)

Также их получили Мобильный спасательный центр быстрого реагирования, Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины и 2-й Специальный центр быстрого реагирования ГСЧС.

Что известно об этом роботе

DIGITAL VANGUARD-S имеет три установленные камеры, благодаря которым оператор следит за проведением манипуляций, получает в режиме реального времени четкое и качественное изображение места проведения работ.

Такие технологические возможности предоставляют ему возможность не подходить близко к взрывоопасным предметам. А благодаря небольшим габаритам и маневренности, роботы могут использоваться в труднодоступных местах.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.