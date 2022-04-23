Канада передала Украине новые гаубицы

Канада отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним, а также бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. По информации канадского правительства, это вооружение уже передано украинской армии.

Оттава отправила в Украину всего четыре гаубицы. У Канады их всего 37, гаубицы были закуплены во время афганской войны. Ранее США отправили в Украину 18 орудий такого же типа и в ближайшее время отправят еще 72 штуки.

Гаубица M777 способна стрелять разными типами снарядов дальностью до 40 км, в том числе реактивными и с наведением по GPS. По данным канадской прессы, украинские военные получат снаряды и этого высокоточного типа, каждый из них стоит по 112 тыс. долларов США.