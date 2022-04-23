Канада передала Україні нові гаубиці

Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Оттава відправила в Україну всього чотири гаубиці. У Канади їх всього 37, гаубиці були закуплені під час Афганської війни. Раніше США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу і найближчим часом відправлять ще 72 штуки.

Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS. За даними канадської преси, українські військові отримають снаряди й цього високоточного типу, кожен з них коштує по 112 тис.доларів США.