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Канада передала Україні нові гаубиці

Гаубиці типу M777 (Фото: natoassociation.ca
Автор: Константин Широкун

Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Оттава відправила в Україну всього чотири гаубиці. У Канади їх всього 37, гаубиці були закуплені під час Афганської війни. Раніше США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу і найближчим часом відправлять ще 72 штуки.

Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS. За даними канадської преси, українські військові отримають снаряди й цього високоточного типу, кожен з них коштує по 112 тис.доларів США.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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