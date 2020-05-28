Канада отменила заседание парламента до сентября

В Канаде отменили регулярные заседания парламента минимум до сентября в связи с пандемией коронавируса. Голосование за это поддержали даже оппозиционеры.

Об этом сообщают канадские издания, в частности пишет The Globe and Mail.

В частности, за такое решение проголосовали: правящая Либеральная партия, оппозиционные Зеленая партия и Новая демократическая партия. Против голосовали остальные две оппозиционных силы - Консервативная партия и Квебекский блок.

Противники этого решения опасаются, что при отсутствии пленарных заседаний у депутатов не будет возможности представлять интересы избирателей должным образом. Также депутаты не смогут задавать вопросы правительству.

Однако решение все же включает возможность собраний в формате специальных комитетов, на которых часть участников которого будет заседать в Оттаве лично, другие будут присоединяться дистанционно - с помощью видеоконференций. Комитет в течение лета намерен собраться четыре раза.

Отметим, парламент Канады находится на карантине от марта 2020.

Напомним, в связи с карантином Канада потеряла рекордные два миллиона рабочих мест, поэтому правительство расширит программу субсидирования заработной платы.