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Канада осудила ракетный удар по Яворивскому полигону

Новина українською →
Оттава, Понедельник 14 марта 2022 06:39
Канада осудила ракетный удар по Яворивскому полигону Фото: Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада решительно осудила ракетный удар российских войск по Яворивскому полигону во Львовской области. Канадские власти потребовали от Путина прекратить жестокую и неоправданную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Канада решительно осуждает нападение российского режима на Международный центр по поддержанию мира и безопасности в Яворове", - написала в своем Twitter Жоли.

Глава МИД Канады потребовала от Путина положить конец неоправданной и жесткой войне против Украины.

Напомним, Яворивский полигон был атакован российскими оккупантами из акватории Черного и Азовского морей утром 13 марта. Ракетный удар привел к гибели по меньшей мере 35 человек.

Отметим, ракетный удар по Яворивскому полигону прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он еще раз призвал НАТО закрыть небо страны.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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