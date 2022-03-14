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Канада засудила ракетний удар по Яворівському полігону

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Оттава, Понеділок 14 березня 2022 06:39
Канада засудила ракетний удар по Яворівському полігону Фото: Мелані Жолі, міністр закордонних справ Канади (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада рішуче засудила ракетний удар російських військ по Яворівському полігону у Львівській області. Канадська влада зажадала від Путіна припинити жорстоку і невиправдану війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада рішуче засуджує напад російського режиму на міжнародний центр з підтримки миру і безпеки в Яворові", - написала у своєму Twitter Жолі.

Глава МЗС Канади зажадала від Путіна покласти край невиправданій і жорсткій війні проти України.

Нагадаємо, Яворівський полігон був атакований російськими окупантами з акваторії Чорного та Азовського морів вранці 13 березня. Ракетний удар призвів до загибелі щонайменше 35 осіб.

Зазначимо, ракетний удар по Яворівському полігону прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він ще раз закликав НАТО закрити небо країни.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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