Канада засудила ракетний удар по Яворівському полігону

Канада рішуче засудила ракетний удар російських військ по Яворівському полігону у Львівській області. Канадська влада зажадала від Путіна припинити жорстоку і невиправдану війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі .

"Канада рішуче засуджує напад російського режиму на міжнародний центр з підтримки миру і безпеки в Яворові", - написала у своєму Twitter Жолі.

Глава МЗС Канади зажадала від Путіна покласти край невиправданій і жорсткій війні проти України.