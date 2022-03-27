Канада окажет поддержку странам, отказавшимся от российских энергоресурсов

В интервью BBC Уилкинсон заявил, что Канада может предоставить больше нефти, газа и урана, чтобы помочь решить мировой энергетический кризис.

"Многие страны готовы оказать посильную помощь в вытеснении российской нефти и газа", - сказал министр.

Он так же добавил, что страна будет дополнительно экспортировать 200 тысяч баррелей нефти и 100 тысяч баррелей природного газа.

Однако это лишь малая часть от трех миллионов баррелей в день, которые будут удалены с мировых рынков к следующему месяцу из-за санкций против России.