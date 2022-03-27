UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада окажет поддержку странам, отказавшимся от российских энергоресурсов

Фото: Джонатан Уилкинсон (nationalobserver.com)
Автор: Артем Горовенко

Канада заявила о готовности увеличения экспорта своего газа и нефти, взамен российских. Об этом заявил Министр природных ресурсов Канады, Джонатан Уилкинсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В интервью BBC Уилкинсон заявил, что Канада может предоставить больше нефти, газа и урана, чтобы помочь решить мировой энергетический кризис.

"Многие страны готовы оказать посильную помощь в вытеснении российской нефти и газа", - сказал министр.

Он так же добавил, что страна будет дополнительно экспортировать 200 тысяч баррелей нефти и 100 тысяч баррелей природного газа.

Однако это лишь малая часть от трех миллионов баррелей в день, которые будут удалены с мировых рынков к следующему месяцу из-за санкций против России.

Напомним, что ранее Канада ввела новый пакет санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаРоссийская Федерация