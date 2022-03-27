Канада надасть підтримку країнам, які відмовилися від російських енергоресурсів

В інтерв'ю BBC Вілкінсон заявив, що Канада може надати більше нафти, газу та урану, щоб допомогти вирішити світову енергетичну кризу.

"Багато країн готові надати посильну допомогу у витісненні російської нафти і газу", - сказав міністр.

Він так само додав, що країна буде додатково експортувати 200 тисяч барелів нафти і 100 тисяч барелів природного газу.

Однак це лише мала частина від трьох мільйонів барелів на день, які будуть видалені зі світових ринків до наступного місяця через санкції проти Росії.