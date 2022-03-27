RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада надасть підтримку країнам, які відмовилися від російських енергоресурсів

Фото: Джонатан Вілкінсон (nationalobserver.com)
Автор: Артем Горовенко

Канада заявила про готовність збільшення експорту свого газу і нафти, замість російських. Про це заявив міністр природних ресурсів Канади, Джонатан Вілкінсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

В інтерв'ю BBC Вілкінсон заявив, що Канада може надати більше нафти, газу та урану, щоб допомогти вирішити світову енергетичну кризу.

"Багато країн готові надати посильну допомогу у витісненні російської нафти і газу", - сказав міністр.

Він так само додав, що країна буде додатково експортувати 200 тисяч барелів нафти і 100 тисяч барелів природного газу.

Однак це лише мала частина від трьох мільйонів барелів на день, які будуть видалені зі світових ринків до наступного місяця через санкції проти Росії.

Нагадаємо, що раніше Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаРосійська Федерація