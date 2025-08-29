Канада оголосила санкції проти оточення Ілана Шора, включно з Євгенією Гуцул

МЗС Канади 28 серпня оголосило про введення санкцій проти 16 фізичних та двох юридичних осіб, пов’язаних із проросійським молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті канадського МЗС.

Як повідомляє канадське МЗС, обмеження спрямовані на мережу Шора, яка бере участь у підривних діях проти Молдови та поширенні російської дезінформації.

Серед осіб, що потрапили під санкції, - чинний башкан Гагаузії Євгенія Гуцул та її попередниця Ірина Влах, яка в липні приєдналася до проросійського політичного блоку Шора "Перемога".

Також у списку фігурує колишня прокурорка Молдови Вікторія Фуртуне, відома в Україні своїми заявами щодо зазіхань на частину Одеської області.

Обмежувальні заходи поширені й на блок "Перемога", а також низку представників проросійських молдовських медіа, які, за оцінкою Оттави, займаються поширенням дезінформації та координуються з російськими структурами.

"Ці особи та організації брали активну участь у скоординованих діях, спрямованих на дестабілізацію демократично обраного уряду Молдови", - йдеться в заяві канадського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Канади також зазначили, що підсанкційні структури активізували спроби втрутитися у парламентські вибори в Молдові, заплановані на 28 вересня 2025 року.

Це перший випадок, коли західний уряд офіційно визнав пов’язаність колишньої башкана Ірини Влах із Шором.