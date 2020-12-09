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Канада схвалила вакцину Pfizer від коронавірусу

Оттава, Середа 09 грудня 2020 18:44
Канада схвалила вакцину Pfizer від коронавірусу
Фото: вакцина від коронавіруса (flickr.com/photos/mytien061200)
Автор: Роман Тверденко

Регулюючі органи Моз Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech. До кінця року планують отримати вакцини для 249 тисяч чоловік.

Про це повідомляє CBC.

Сьогодні регулятор завершив двомісячне ознайомлення з результатами випробувань вакцини від Pfizer і підтвердив, що препарат дійсно ефективний.

До кінця року Канада повинна отримати вакцину для повноцінного курсу з двох доз для 249 тисяч осіб. В країні вже вивчили можливості зберігання препарату в особливих умовах (при температурі від -60 до -80 градусів за Цельсієм) і тестово випробували потужності в штатах.

На наступному тижні Канада почне отримувати вакцину з Бельгії, де будуть робити її для США, Канади, Євросоюзу, Великобританії та Японії протягом року.

На цьому тижні у Великобританії почалася вакцинація населення від коронавірусу вакциною Pfizer. Першими до прищепленню допустили літніх людей та медиків. Британія є першою країною західного світу, де почали вакцинацію від COVID-19.

Також сьогодні Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva.

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