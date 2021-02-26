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Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca

Новина українською → Оттава, Пятница 26 февраля 2021 16:08
Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Канаде разрешили применение вакцины AstraZeneca от коронавируса. Это произошло спустя два месяца после одобрения препарата в Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Вакцина разрешена согласно механизму временного заказа Канады, который позволяет ускоренное прохождение процедуры выдачи разрешения.

Пока непонятно, распространяется ли разрешение только на вакцину AstraZeneca, производимую в Британии, или же и на заявку Verity Pharmaceuticals Inc и Serum Institute из Индии, где также производят вакцину этой разработки. Оттуда на этой неделе начали поставки препарата в Украину.

В Канаде одобрили уже три вакцины. До этого разрешение было выдано Pfizer и Moderna.

К текущему моменту в стране первую дозу получили уже более 1,2 миллиона человек, вторую - почти 495 тысяч человек. Взрослое население Канады - около 30,7 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса разработки Johnson&Johnson вскоре будет одобрена для экстренного использования в Евросоюзе. Регулятор должен разрешить ее применение в начале марта.

Также известно, что с дня инаугурации Джо Байдена 20 января на территории США было использовано для прививок 50 миллионов доз вакцин. Это данные по состоянию на субботу 20 февраля.

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