Канада схвалила використання вакцини AstraZeneca

В Канаді дозволили застосування вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Це сталося через два місяці після схвалення препарату у Великобританії.

Вакцина дозволена згідно з механізмом тимчасового замовлення Канади, який дозволяє прискорене проходження процедури видачі дозволу.

Поки незрозуміло, чи поширюється дозвіл тільки на вакцину AstraZeneca, вироблену в Британії, або ж і на заявку Verity Pharmaceuticals Inc і Serum Institute з Індії, де також виробляють вакцину цієї розробки. Звідти на цьому тижні почали поставки препарату до України.

В Канаді схвалили вже три вакцини. До цього дозвіл було видано Pfizer і Moderna.

До поточного моменту в країні першу дозу отримали вже понад 1,2 мільйона чоловік, другу - майже 495 тисяч осіб. Доросле населенняКанади - близько 30,7 мільйонів осіб.