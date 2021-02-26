Канада схвалила використання вакцини AstraZeneca
В Канаді дозволили застосування вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Це сталося через два місяці після схвалення препарату у Великобританії.
Про це повідомляє Reuters.
Вакцина дозволена згідно з механізмом тимчасового замовлення Канади, який дозволяє прискорене проходження процедури видачі дозволу.
Поки незрозуміло, чи поширюється дозвіл тільки на вакцину AstraZeneca, вироблену в Британії, або ж і на заявку Verity Pharmaceuticals Inc і Serum Institute з Індії, де також виробляють вакцину цієї розробки. Звідти на цьому тижні почали поставки препарату до України.
В Канаді схвалили вже три вакцини. До цього дозвіл було видано Pfizer і Moderna.
До поточного моменту в країні першу дозу отримали вже понад 1,2 мільйона чоловік, другу - майже 495 тисяч осіб. Доросле населенняКанади - близько 30,7 мільйонів осіб.
Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу розробки Johnson&Johnson незабаром буде схвалена для екстреного використання в Євросоюзі. Регулятор повинен вирішити її застосування на початку березня.
Також відомо, що з дня інавгурації Джо Байдена 20 січня на території США було використано для щеплень 50 мільйонів доз вакцин. Це дані станом на суботу 20 лютого.