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Канада схвалила використання вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Оттава, П'ятниця 26 лютого 2021 16:08
Канада схвалила використання вакцини AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Канаді дозволили застосування вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Це сталося через два місяці після схвалення препарату у Великобританії.

Про це повідомляє Reuters.

Вакцина дозволена згідно з механізмом тимчасового замовлення Канади, який дозволяє прискорене проходження процедури видачі дозволу.

Поки незрозуміло, чи поширюється дозвіл тільки на вакцину AstraZeneca, вироблену в Британії, або ж і на заявку Verity Pharmaceuticals Inc і Serum Institute з Індії, де також виробляють вакцину цієї розробки. Звідти на цьому тижні почали поставки препарату до України.

В Канаді схвалили вже три вакцини. До цього дозвіл було видано Pfizer і Moderna.

До поточного моменту в країні першу дозу отримали вже понад 1,2 мільйона чоловік, другу - майже 495 тисяч осіб. Доросле населенняКанади - близько 30,7 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу розробки Johnson&Johnson незабаром буде схвалена для екстреного використання в Євросоюзі. Регулятор повинен вирішити її застосування на початку березня.

Також відомо, що з дня інавгурації Джо Байдена 20 січня на території США було використано для щеплень 50 мільйонів доз вакцин. Це дані станом на суботу 20 лютого.

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