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Канада схвалила використання COVID-вакцини від Johnson&Johnson

Новость на русском → Канада, П'ятниця 05 березня 2021 20:21
Канада схвалила використання COVID-вакцини від Johnson&Johnson Фото: Джастін Трюдо (Reuters)
Автор: Андрій Василюк

Канадський регулятор лікарських засобів дозволив використання вакцини від COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Про це сказав прем'єр-міністр Джастін Трюдо на брифінгу, передає Reuters.

"Минулий рік був непростим, але ми пройдемо через це ... людям, які зараз дивляться вдома, які з нетерпінням чекають, що їм зроблять щеплення - ваша черга наближається", - сказав Трюдо.

Трюдо також заявив, що компанія Pfizer Inc погодилася продовжувати поставки своєї вакцини і до кінця травня відвантажить загалом 3,5 мільйона доз.

Доставки до Канади є повільними, хоча вона замовляла більше доз на душу населення, ніж будь-яка інша країна. Зараз Канада відстає від багатьох кампаній з вакцинації в інших розвинених країнах, але в Оттаві кажуть, що поставки повинні значно збільшитися у другому кварталі.

Схвалення може полегшити деякі логістичні труднощі, оскільки щеплення вакциною J&J відбувається однією дозою і цей препарат може зберігатися в звичайних холодильниках, тоді як вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna повинні зберігатися в морозильних камерах.

Укол однією дозою дозволено для дорослих у Канаді, це на 66% ефективно запобігає помірному та тяжкому перебігу захворювання, заявила старший службовець міністерства охорони здоров'я Канади Супрія Шарма.

Канада попередньо замовила 10 мільйонів доз вакцини J&J, із можливостями замовити ще до 28 мільйонів. У своїй заяві компанія, що базується в Брансвіку, штат Нью-Джерсі, заявила про плани надати 10 мільйонів доз до кінця вересня.

За час пандемії Канада зареєструвала 22 151 смертей від COVID-19 та 878 391 випадків. Щодня повідомляється про близько 3000 нових інфекцій, що значно менше, ніж на рівні 8400 випадків в січні.

Наразі 4,2% населення Канади отримало принаймні одну дозу вакцину проти коронавірусу.

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би прищепитися вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson.

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