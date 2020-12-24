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Канада объявила день память жертв авиакатастроф после атаки на самолет МАУ в Иране

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Канады объявило 8 января Национальным днем памяти жертв авиакатастроф. В этот день в начале 2020 года в Иране был сбит украинский самолет, тогда погибли 176 человек.

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Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает пресс-служба правительства Канады.

Трюдо подчеркнул, что Канада будет продолжать добиваться достоверного объяснения со стороны Ирана относительно причин авиакатастрофы.

"Эта национальная трагедия является одной из самых страшных потерь канадских жизней в истории гражданской авиации, и как страна, почти через год, мы продолжаем помнить тех, кто погиб, и солидарны с людьми, которых они любили", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань не верит, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране из-за человеческой ошибки.

Как ранее сообщалось, иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его.

Сначало Иран заявил, что выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу, но потом отказался.

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