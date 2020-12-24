Канада оголосила день пам'ять жертв авіакатастроф після атаки на літак МАУ в Ірані

Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф. У цей день на початку 2020 року в Ірані був збитий український літак, тоді загинули 176 людей.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає прес-служба уряду Канади.

Трюдо зазначив, що Канада буде продовжувати домагатись достовірного пояснення з боку Ірану щодо причин авіакатастрофи.

"Ця національна трагедія є однією з найстрашніших втрат канадських життів в історії цивільної авіації, і як країна, майже через рік, ми продовжуємо пам’ятати тих, хто загинув, і солідарні з людьми, яких вони любили", - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку.

Як раніше повідомлялось, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

Спочатку Іран заявив, що виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу, але потім відмовився.