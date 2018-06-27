Канада ніколи не визнає анексію Криму, - Фріланд

Фріланд назвала анексію Криму серйозним порушенням міжнародного права

Канада ніколи не визнає анексію Криму. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у ході візиту в Данію.

"Ми повністю виступаємо за те, щоб Україна відновила свою стабільність і далі йшла шляхом реформ. Україна дуже важлива, тому що ліберальна демократія і правила, які базуються на міжнародному праві зараз під загрозою у всьому світі. І одна з баталій зараз відбувається на території України. Успіх реформ, є важливий для українців, та всіх. Канада ніколи не прийме втручання і анексію Криму, тому що це серйозне порушення міжнародного права", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ).