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Канада ніколи не визнає анексію Криму, - Фріланд

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:48
Фото: глава МЗС Канади Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: глава МЗС Канади Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Фріланд назвала анексію Криму серйозним порушенням міжнародного права

Канада ніколи не визнає анексію Криму. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у ході візиту в Данію.

"Ми повністю виступаємо за те, щоб Україна відновила свою стабільність і далі йшла шляхом реформ. Україна дуже важлива, тому що ліберальна демократія і правила, які базуються на міжнародному праві зараз під загрозою у всьому світі. І одна з баталій зараз відбувається на території України. Успіх реформ, є важливий для українців, та всіх. Канада ніколи не прийме втручання і анексію Криму, тому що це серйозне порушення міжнародного права", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ).

Адвокати затриманих у Криму українських рибалок хочуть перевести їх у консульство України Фріланд закликала звільнити Сенцова
Теги публікації: Крим, Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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