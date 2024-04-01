Канада навчатиме війська країн Карибського басейну: де їх задіють

Міністерство оборони Канади направило близько 70 солдатів на Ямайку для навчання військ країн Карибського басейну, які мають взяти участь у санкціонованій ООН місії на Гаїті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кенія оголосила минулого року, що очолить сили, покликані допомагати національній поліції боротися з могутніми бандами на Гаїті, де зростання насильства призвело до гуманітарної катастрофи.
Канадські війська з переважно франкомовної провінції Квебек проведуть навчання основним навичкам миротворчості та першої допомоги. Французька є однією з двох офіційних мов Гаїті.
Війська повинні залишитися на Ямайці протягом початкового періоду в 30 днів і проведуть навчання близько 330 військовослужбовців з Ямайки, Беліза та Багамських островів. Минулого місяця Канада заявила, що виділить 80,5 млн канадських доларів на підтримку розгортання місії під керівництвом Кенії.
Що передувало
Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі полетів до Кенії, щоб погодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.
За даними ЗМІ, банди контролюють на Гаїті більшу частину столиці, а також транспортні сполучення в решті країни. 4 березня в країні оголосили надзвичайний стан і ввели нічну комендантську годину в столиці після того, як банди захопили дві в'язниці та звільнили близько 4000 ув'язнених, у тому числі причетних до вбивства президента Жовенеля Моїса у 2021 році.
Незабаром банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці, будівлю МВС та президентський палац у столиці. У ході боїв було вбито близько десятка нападників.
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