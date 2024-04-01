Канада будет обучать войска стран Карибского бассейна: где их задействуют

Министерство обороны Канады направило около 70 солдат на Ямайку для обучения войск стран Карибского бассейна, которые должны принять участие в санкционированной ООН миссии на Гаити.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кения объявила в прошлом году, что возглавит силы, призванные помогать национальной полиции бороться с могущественными бандами на Гаити, где рост насилия привел к гуманитарной катастрофе.
Канадские войска из преимущественно франкоязычной провинции Квебек проведут обучение основным навыкам миротворчества и оказания первой помощи. Французский является одним из двух официальных языков Гаити.
Войска должны остаться на Ямайке в течение первоначального периода в 30 дней и проведут обучение около 330 военнослужащих с Ямайки, Белиза и Багамских островов. В прошлом месяце Канада заявила, что выделит 80,5 млн канадских долларов на поддержку развертывания миссии под руководством Кении.
Что предшествовало
Беспорядки на Гаити начались в конце февраля после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с бандами. Группировка объявила войну премьеру, в частности, парализовав жизнь столицы и требуя отставки Генри.
По данным СМИ, банды контролируют на Гаити большую часть столицы, а также транспортные сообщения в остальной части страны. 4 марта в стране объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице после того, как банды захватили две тюрьмы и освободили около 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству президента Жовенеля Моиса в 2021 году.
Вскоре банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице. В ходе боев было убито около десятка нападавших.
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