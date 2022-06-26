Канада направила еще два военных корабля в Балтийское море
Королевский военно-морской флот Канады направил два корабля береговой охраны в Балтийское море. Они присоединятся к операции НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Сообщается, что сегодня из Галифакса вышли корабли береговой охраны Kingston и Summerside, которые присоединятся к операции Reassurance в Балтийском море и Северной Атлантике. На каждом из них находится экипаж из 46 человек.
Также сообщается, что корабли будут принимать участие в операции НАТО в течение четырех месяцев. На борту Summerside находится специализированная группа водолазов, которая будет работать над поиском мин. В свою очередь, Kingston доставит автономные подводные аппараты.
Напомним, ранее в июне в Балтийском море начались учения НАТО с участием Финляндии и Швеции.
В ответ российская сторона провела ракетные стрельбы в акватории этого моря.
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