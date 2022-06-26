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Канада направила ще два військові кораблі до Балтійського моря

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Балтійське море, Неділя 26 червня 2022 21:31
Канада направила ще два військові кораблі до Балтійського моря Фото: корабель берегової охорони Kingston відправився в Балтійське море (seaforces.org)
Автор: Сергей Новиков

Королівський військово-морський флот Канади направив два кораблі берегової охорони до Балтійського моря. Вони приєднаються до операції НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Повідомляється, що сьогодні з Галіфаксу вийшли кораблі берегової охорони Kingston і Summerside, які приєднаються до операції Reassurance в Балтійському морі і Північній Атлантиці. На кожному з них знаходиться екіпаж з 46 осіб.

Також повідомляється, що кораблі братимуть участь в операції НАТО протягом чотирьох місяців. На борту Summerside знаходиться спеціалізована група водолазів, яка буде працювати над пошуком мін. У свою чергу, Kingston доставить автономні підводні апарати.

Нагадаємо, раніше в червні в Балтійському морі почалися навчання НАТО за участю Фінляндії та Швеції.

У відповідь російська сторона провела ракетні стрільби в акваторії цього моря.

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НАТО Канада Балтийское море
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