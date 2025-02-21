Канада наполягатиме, щоб Росію не повертали до G7, - посол

Посол Канади прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що виключення Росії з "Великої сімки" "було помилкою".

"Я думаю, ми всі маємо пам'ятати причини, через які Росію було виключено з цієї групи. Це було 2014 року після анексії Криму, і я бачу, що умови не змінилися. Канада не готова до зміни членства в G7 і наполягатиме на своєму", - наголосила Цмоць.

Також вона звернула увагу, що підтримка України від "Великої сімки" триватиме. Зокрема, вона нагадала про антиросійські санкції G7.

"Думаю, це залишиться пріоритетом - зробити їх (санкції - ред.) сильнішими в нових сферах, гнучкішими і вирішити питання обходу цих санкцій", - уточнила посол.