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Канада наполягатиме, щоб Росію не повертали до G7, - посол

Фото: Наталка Цмоць, посол Канади в Україні (x.com/NatalkaCmoc)
Автор: Іван Носальський

Канада проти повернення Росії до "Великої сімки". Україна залишається пріоритетом для G7.

Як передає РБК-Україна, про це посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила на Київському безпековому форумі.

Посол Канади прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що виключення Росії з "Великої сімки" "було помилкою".

"Я думаю, ми всі маємо пам'ятати причини, через які Росію було виключено з цієї групи. Це було 2014 року після анексії Криму, і я бачу, що умови не змінилися. Канада не готова до зміни членства в G7 і наполягатиме на своєму", - наголосила Цмоць.

Також вона звернула увагу, що підтримка України від "Великої сімки" триватиме. Зокрема, вона нагадала про антиросійські санкції G7.

"Думаю, це залишиться пріоритетом - зробити їх (санкції - ред.) сильнішими в нових сферах, гнучкішими і вирішити питання обходу цих санкцій", - уточнила посол.

Заява Трампа

Нагадаємо, Трамп заявив про намір повернутися до формату "Великої вісімки" минулого тижня.

Після цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що нормальної співпраці з Росією, якою править диктатор Володимир Путін, бути не може.

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Російська ФедераціяКанадаG7Дональд Трамп