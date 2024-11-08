Канада наказала TikTok припинити свою діяльність у країні через загрози нацбезпеці

Зазначається, що закриття TikTok в Канаді відбулося після багатоетапної перевірки щодо загроз для національної безпеки, проведеної розвідувальними службами країни.

"Уряд вживає заходів для усунення конкретних ризиків для національної безпеки, пов’язаних із діяльністю ByteDance Ltd. в Канаді. Рішення ґрунтується на інформації та доказах, зібраних під час перевірки, а також на порадах канадської спільноти з питань безпеки та розвідки й інших урядових партнерів", - повідомив Шампань.

Тим часом речник TikTok заявив, що компанія оскаржуватиме рішення канадської влади.

"Закриття канадських офісів TikTok і знищення сотень добре оплачуваних місцевих робочих місць не відповідає нічиїм інтересам, і сьогоднішній наказ про закриття зробить саме це. Ми будемо оскаржувати цей наказ у суді. Платформа TikTok залишатиметься доступною для творців", - зазначив він.