Канада надасть Україні кредит ще на 1,76 млрд доларів

В 2023 році Канада надасть Україні кредит ще на 2,45 млрд канадських доларів (1Ю76 млрд доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюджет Канади на 2023 рік.

"Два мільярди 450 мільйонів доларів кредитів уряду України для допомоги у забезпеченні українців необхідними послугами", - йдеться в описі проекту бюджету.

Кошти будуть надані в рамках "Адміністративного рахунку для України" МВФ

Нагадаємо, нещолавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що їхня країна підтримуватиме Україну, чого б це їм не коштувало.

Також Канада розширила програму підтримки українців та їхніх найближчих родичів, яка допомагає стати тимчасовими мешканцями країни.

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