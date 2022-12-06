Канада фінансово допоможе Україні з розмінуванням

Канада заявила, що надасть 15 млн канадських доларів (11,04 млн доларів) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, фінансова допомога спрямована на виявлення та знешкодження наземних мін, вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних наслідків війни.
"Українська влада зараз оцінює, що міни виявлені на 30% території країни", - підкреслила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час виступу 5 грудня в Карлтонському університеті в Оттаві.
Крім того, за даними Reuters, Канада надає Україні противибухові костюми, щоб допомогти захистити українських саперів, а також фінансує передові системи розмінування з дистанційним керуванням для очищення великих територій, наприклад сільськогосподарських угідь.
Видання повідомляє, що у серпні цьогоріч Держдепартамент США схвалив допомогу в розмірі 89 млн доларів, аби допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування та боєприпасів, що не розірвалися протягом року.
На думку одного з американських чиновників, ситуація в Україні зі спробами знешкодити боєприпаси, що не розірвалися, схожа на ту, що сталася у В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-х і 1970-х років у Південно-Східній Азії.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Канада виділила для України 10 млн доларів на закупку генераторів для критичної інфраструктури.
Нагадаємо, уряд Канади завершив випуск 5-річних облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.
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