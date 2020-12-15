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Канада начала массовую вакцинацию от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В Канаде сделали первые прививки от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech. Ее получили пожилая женщина, требующая длительного ухода, и сотрудница дома престарелых.

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Об этом сообщает Globalnews.

Вакцину против COVID-19 ввели в Торонто. Первой, кто получил прививку, стала Анита Квиданген, сотрудник по уходу за пожилыми людьми.

Однако первые прививки были сделаны в Квебеке и Торонто с интервалом в полчаса, и это создало определенную путаницу относительно того, какая из провинций начала вакцинацию первой. В итоге выяснили, что все же первым был Квебек. Там вакцину получила жительница, которая требует длительного ухода - 89-летняя Гизель Левеск.

Напомним, в Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-либо будут серьезные побочные эффекты. Компенсацию будет выплачивать государство. Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

РБК-Украина писало, что, по словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прибытие первых партий вакцины - это хорошая новость, но борьба с коронавирусом продолжается и необходимо соблюдать все противоэпидемические мероприятия.

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