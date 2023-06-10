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Канада може надати гарантії безпеки Україні. Працюємо над документом, - Зеленський

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Україна, Субота 10 червня 2023 17:28
Канада може надати гарантії безпеки Україні. Працюємо над документом, - Зеленський Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та український президент Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Під час війни Україна не може доєднатись до НАТО. Однак наразі Офіс президента працює над відповідними документами, згідно з якими Канада зможе надати Україні гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що сьогодні в час війни Україна не може стати членом НАТО, це суперечить Альянсу, але нам потрібна допомога", - зауважив президент.

Зеленський подякував за ті гарантії, якими Україна вже забезпечена, але наголосив, що на цьому шляху до НАТО країні треба юридичні гарантії безпеки.

"Вони підготовлені нашою стороною і ми розмовляємо з партнерами. Тут також одна з головних ролей у Канади. Ми хочемо, щоб Канада була одним з гарантерів. Ми говорили з Джастіном (Трюдо - ред.) про це, зараз наші радники спілкуються, працюємо над відповідним документом", - підкреслив президент.

Гарантії безпеки для України

Президент України перед липневим самітом НАТО заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

"Якщо ми поки що не в НАТО, нам це потрібно на папері. Навіщо? Щоб через півроку чи через рік ніхто з лідерів не почав говорити, що його суспільство втомлюється та економіка втомлюється, тому вони не можуть давати нам відповідні обсяги", - сказав він.

Водночас західні ЗМІ пишуть, що союзники України можуть надати їй ізраїльську модель гарантій безпеки. Зокрема вона передбачає постачання зброї.

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