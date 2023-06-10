Канада может предоставить гарантии безопасности Украины. Работаем над документом, - Зеленский

Во время войны Украина не может присоединиться к НАТО. Однако сейчас Офис президента работает над соответствующими документами, согласно которым Канада сможет предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Мы понимаем, что сегодня во время войны Украина не может стать членом НАТО, это противоречит Альянсу, но нам нужна помощь", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил за те гарантии, которыми Украина уже обеспечена, но подчеркнул, что на этом пути в НАТО стране нужны юридические гарантии безопасности.

"Они подготовлены нашей стороной и мы разговариваем с партнерами. Здесь также одна из главных ролей у Канады. Мы хотим, чтобы Канада была одним из гарантеров. Мы говорили с Джастином об этом, сейчас наши советники общаются, работаем над соответствующим документом", - подчеркнул президент.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины перед июльским саммитом НАТО заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

"Если мы пока не в НАТО, нам это нужно на бумаге. Зачем? Чтобы через полгода или через год никто из лидеров не начал говорить, что его общество устает и экономика устает, поэтому они не могут давать нам соответствующие объемы", - сказал он.

В то же время, западные СМИ пишут, что союзники Украины могут предоставить ей израильскую модель гарантий безопасности. В частности, она предусматривает поставки оружия.

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