Канада извинилась за отказ принять беженцев от Холокоста в 1939

Фото: Джастин Трюдо (president.gov.ua)

В 1939 году Канада не приняла корабль с беженцами-евреями из Европы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил прощения за отказ канадского правительства в 1939 году принять корабль с 907 немецкими евреями, которые бежали от преследований со стороны нацистского режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

После того, как Канада, США и другие страны Америки отказались принять корабль, он вернулся в Европу, где значительное количество его пассажиров позднее погибло в результате Холокоста.

"Сегодня я поднимаю вопрос извинений, которые давно должны были быть высказаны евреям-беженцам, которых Канада завернула. Хотя прошли десятилетия с того времени, когда мы отвернулись от евреев-беженцев, время никоим образом не омыло Канаду от ее вины и не уменьшило бремя нашего стыда", - заявил он.

Отметим, всего во время Холокоста нацистами было уничтожено около 6 миллионов евреев.

Напомним, США поминают жертв коммунистических режимов во всем мире, отдельно отметив Голодомор как сознательно осуществленный против украинцев.

В частности, в заявлении Белого дома говорится, что украинцев намеренно морили голодом во время Голодомора, русские исчезали во время Большого террора, камбоджийцы гибли на "полях смерти", а в берлинцев стреляли, когда они пытались убежать на свободу.