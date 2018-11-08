Канада вибачилася за відмову прийняти втікачів від Голокосту в 1939

Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

У 1939 році Канада не прийняла корабель з біженцями-євреями з Європи

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо попросив вибачення за відмову канадського уряду в 1939 році прийняти корабель з 907 німецькими євреями, які тікали від переслідувань з боку нацистського режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Після того, як Канада, США та інші країни Америки відмовилися прийняти корабель, він повернувся до Європи, де значна кількість його пасажирів пізніше загинула внаслідок Голокосту.

"Сьогодні я порушую питання вибачень, які давно мали бути висловлені євреям-біженцям, яких Канада завернула. Хоча пройшли десятиліття з того часу, коли ми відвернулися від євреїв-біженців, час жодним чином не омив Канаду від її вини і не зменшив тягар нашого сорому", - заявив він.

Зазначимо, усього під час Голокосту нацистами було знищено близько 6 мільйонів євреїв.

Нагадаємо, США поминають жертв комуністичних режимів у всьому світі, окремо відзначивши Голодомор як свідомо здійснений проти українців.

Зокрема, у заяві Білого дому йдеться, що українців навмисно морили голодом під час Голодомору, росіяни зникали під час Великого терору, камбоджійці гинули на "полях смерті", а в берлінців стріляли, коли вони намагались втекти на свободу.