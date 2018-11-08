Білий дім вшанував жертв комуністичних режимів і Голодомору

Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president_gov_ua)

США поминають жертв комуністичних режимів у всьому світі

Сполучені Штати Америки (США) поминають жертв комуністичних режимів у всьому світі, окремо відзначивши Голодомор як свідомо здійснений проти українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Зокрема, у заяві йдеться, що жертви цих та багатьох інших звірств є свідченням незаперечного факту, що комунізм і прагнення до нього завжди будуть руйнівними для людського духу і процвітання людства.

"З часу більшовицької революції в Росії 1917 року ми стали свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології - страждань, репресій і смертей. Комунізм призводить до винищення свободи віросповідання, приватної власності, свободи слова і, що дуже часто, життя. Ці жахи включали в себе те, що українців навмисно морили голодом під час Голодомору, росіяни зникали під час Великого терору, камбоджійці гинули на "полях смерті", а в берлінців стріляли, коли вони намагались втекти на свободу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 26 вересня комітет з закордонних відносин Сенату США затвердив резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Порошенко вважає, що прийняття Сенатом США резолюції є результатом посилення українсько-американського стратегічного партнерства.

Окрім того, Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

22 жовтня у Торонто (Канада) з'явився меморіал жертвам Голодомору.

Центрове місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського "Гірка пам’ять дитинства". Ця скульптура пов’язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам’ятниками в Україні та інших країнах.