Канада і Китай ввели мита на товари зі США у відповідь на рішення Трампа

Нові 25%-ві мита Трампа на товари з Мексики і Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у відповідь запроваджує 25%-ві мита на товари вартістю 30 млрд канадських доларів, що імпортуються зі США. Мита діятимуть доти, доки США не скасують свої мита проти Канади.

Сума в 30 млрд канадських доларів є частиною загального заходу у відповідь, спрямованого на імпорт товарів зі США на суму 155 млрд канадських доларів, а решта 125 млрд канадських доларів набудуть чинності після 21-денного періоду консультацій.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10-15% на деякі види імпорту зі США.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум, як очікується, оголосить про свою відповідь під час ранкової пресконференції в Мехіко 4 березня.

Торгова війна

Керівники корпорацій та економісти стверджують, що тарифи Трампа на Канаду і Мексику, які охоплюють понад 900 млрд доларів щорічного імпорту США, завдадуть серйозного удару по високоінтегрованій економіці Північної Америки.

"Рішення Трампа запровадити мита проти Мексики і Канади перетворило страх на реальність", - заявив Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії OCBC.

Менон заявив, що мита потрясуть ринки, оскільки інвестори побоюються, що цей крок призведе до зростання інфляційних очікувань і сповільнення зростання економіки США, оскільки ці країни становлять значну частину імпорту США.

"Існує також додатковий ризик того, що Канада і Мексика вживуть заходів у відповідь, і якщо це станеться, Трамп може ще більше підвищити ставки і викликати ще більше занепокоєння", - додав він.

Курси валют

Канадський долар і мексиканське песо у вівторок впали до найнижчого рівня за місяць, оскільки побоювання торгової війни стали реальністю.

Євро трохи знизився до 1,04795 долара після різкого зростання на попередній сесії, оскільки трейдери залишаються в напрузі, сподіваючись на мирну угоду, яка покладе кінець війні проти України, в той час як європейські лідери висувають пропозиції про перемир'я.