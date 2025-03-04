Канада і Китай ввели мита на товари зі США у відповідь на рішення Трампа

Китай і Канада запровадили відповідні мита на американські товари після рішення президента США Дональда Трампа розв'язати торговельну війну проти своїх найбільших партнерів. Мексика також готує свої заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нові 25%-ві мита Трампа на товари з Мексики і Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у відповідь запроваджує 25%-ві мита на товари вартістю 30 млрд канадських доларів, що імпортуються зі США. Мита діятимуть доти, доки США не скасують свої мита проти Канади.
Сума в 30 млрд канадських доларів є частиною загального заходу у відповідь, спрямованого на імпорт товарів зі США на суму 155 млрд канадських доларів, а решта 125 млрд канадських доларів набудуть чинності після 21-денного періоду консультацій.
Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10-15% на деякі види імпорту зі США.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум, як очікується, оголосить про свою відповідь під час ранкової пресконференції в Мехіко 4 березня.
Керівники корпорацій та економісти стверджують, що тарифи Трампа на Канаду і Мексику, які охоплюють понад 900 млрд доларів щорічного імпорту США, завдадуть серйозного удару по високоінтегрованій економіці Північної Америки.
"Рішення Трампа запровадити мита проти Мексики і Канади перетворило страх на реальність", - заявив Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії OCBC.
Менон заявив, що мита потрясуть ринки, оскільки інвестори побоюються, що цей крок призведе до зростання інфляційних очікувань і сповільнення зростання економіки США, оскільки ці країни становлять значну частину імпорту США.
"Існує також додатковий ризик того, що Канада і Мексика вживуть заходів у відповідь, і якщо це станеться, Трамп може ще більше підвищити ставки і викликати ще більше занепокоєння", - додав він.
Канадський долар і мексиканське песо у вівторок впали до найнижчого рівня за місяць, оскільки побоювання торгової війни стали реальністю.
Євро трохи знизився до 1,04795 долара після різкого зростання на попередній сесії, оскільки трейдери залишаються в напрузі, сподіваючись на мирну угоду, яка покладе кінець війні проти України, в той час як європейські лідери висувають пропозиції про перемир'я.
Єдина валюта не здригнулася після того, як представник Білого дому підтвердив, що Сполучені Штати призупиняють військову допомогу Україні, за кілька днів після сутички Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, що занепокоїла інвесторів.