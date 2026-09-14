Канада хоче отримати роль у кредиті Україні під заморожені активи РФ

В Оттаві розраховують, що участь у такій схемі одночасно дозволить посилити підтримку України та поглибити відносини країни з Європейським Союзом.

Ініціатива розглядається на тлі дискусій, що продовжуються в Європі, про те, як використовувати заморожені російські активи для фінансової підтримки України.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ західні країни заморозили значні обсяги російських державних коштів у рамках санкцій.

Канада при цьому прагне вже координувати свою економічну та фінансову підтримку України з європейськими партнерами. Однією з цілей Оттави є зміцнення зв'язків із ЄС.

Йдеться про можливу участь Канади у механізмі кредитування України, який передбачає використання доходів або вартості заморожених російських активів як основу для фінансування.

Питання використання російських активів залишається одним із найбільш складних для західних країн через юридичні та фінансові ризики. При цьому європейські держави продовжують шукати варіанти, які б дозволили спрямувати кошти на підтримку України, не створюючи додаткових ризиків для фінансової системи.

Канада вже є одним із найбільших західних прихильників України та надає Києву військову, фінансову та іншу допомогу. Наразі Оттава розглядає можливість більш активної участі у європейському механізмі підтримки.

За даними FT, такий крок може одночасно стати способом для Канади посилити свою роль у підтримці України та вибудувати тісніші відносини з ЄС.