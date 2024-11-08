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Канада готується до навали мігрантів після перемоги Трампа в США, - Reuters

Канада, П'ятниця 08 листопада 2024 18:27
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Канада готується до навали мігрантів після перемоги Трампа в США, - Reuters Фото: Канада готується до навали мігрантів (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Каріна Левицька

Канадська поліція готується до напливу шукачів притулку. Це пов'язано з тим, що американці почали переїжджати з США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, колишній, а тепер майбутній президент США Дональд Трамп прийшов цього тижня до влади частково завдяки обіцянці здійснити найбільшу депортацію в історії Америки.

Сержант королівської канадської кінної поліції Чарльз Пуар’є зауважив, що поліція готувалася до цього місяцями.

"Кілька місяців тому ми знали, що маємо розпочати підготовку плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він прийде до влади, а тепер він прийде за кілька місяців, це може спричинити нелегальну міграцію у Квебек і Канаду", - сказав він.

Пуар’є наголосив, що у найгіршому випадку люди будуть перетинати кордон у великих кількостях скрізь.

"Скажімо, у нас було 100 людей на день, які перетинали кордон, тоді це буде важко, тому що нашим офіцерам доведеться долати величезні відстані та всіх заарештувати", - пояснив сержант.

Видання зауважило, що, коли Трамп уперше прийшов до влади у 2017 році, тисячі шукачів притулку перетнули Канаду між офіційними пунктами перетину кордону, щоб подати заяви на отримання статусу біженця.

Водночас захисники іммігрантів пояснюють, що люди, які переїжджають із США, щоб подати заяви про біженство, повинні пробратися непоміченими та ховатися протягом двох тижнів, перш ніж шукати притулку.

"Коли ви не створюєте законних шляхів або коли ви створюєте лише шляхи, де людям доводиться робити неможливе, щоб отримати безпеку, ви знаєте, що, на жаль, люди намагатимуться зробити неможливе", - сказав директор Центру для біженців у Монреалі Абдулла Дауд.

Вибори президента США

Нагадаємо, що раніше цього тижня Дональд Трамп із впевненим відривом переміг на президентських виборах у США.

Наразі відомо, що після перемоги на виборах США Дональд Трамп хоче додати знайомих у свою команду національної безпеки. Відомо, що республіканець не планує залишати колишніх генералів.

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