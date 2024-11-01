Канада готує пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей, - Лубінець

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Монреалі на конференції щодо формули миру повідомила, що Канада намагається переконати інші держави зняти з України обмеження на використання зброї.

Детальніше про виступ Жолі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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