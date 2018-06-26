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Канада готовится ввести пошлины на импорт стали, - Bloomberg

НовостиЭкономика    26.06.2018 - 20:59
Фото: флаг Канады (travelask.ru)
Фото: флаг Канады (travelask.ru)

Власти Канады намерены ввести пошлины на импорт из Китая и некоторых других стран

Власти Канады намерены ввести пошлины на импорт стали из Китая и некоторых других стран. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников агентства, Канада опасается, что из-за введения США пошлин на импорт этой продукции, канадский рынок вскоре может в большом количестве заполонить дешевая зарубежная сталь.

Так, Канада планирует ввести пошлины и установить дополнительные квоты в отношении импортируемых товаров производителей стали из нескольких стран, в том числе Китая.

Отмечается, что в 2017 году Канада импортировала стали в общей сложности на 9 млрд долларов, причем более половины от этого количества - из США. Другими важными импортерами стали для Канады являются Китай, Южная Корея, Бразилия и Турция.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляла, что Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму в 16,6 млрд долларов.

Добавим, что с 1 июня 2018 года США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

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Теги публикации: Канада, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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