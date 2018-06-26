Канада готується ввести мита на імпорт сталі, - Bloomberg

Влада Канади має намір ввести мита на імпорт з Китаю і деяких інших країн

Влада Канади має намір ввести мита на імпорт сталі з Китаю і деяких інших країн. Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними джерел агентства, Канада побоюється, що через введення США мит на імпорт цієї продукції, канадський ринок незабаром може у великій кількості заполонити дешева зарубіжна сталь.

Так, Канада планує ввести мита та встановити додаткові квоти стосовно імпортованих товарів виробників сталі з декількох країн, у тому числі Китаю.

Наголошується, що в 2017 році Канада імпортувала сталі в цілому на 9 млрд доларів, причому більше половини від цієї кількості - з США. Іншими важливими імпортерами сталі для Канади є Китай, Південна Корея, Бразилія і Туреччина.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляла, що Канада у відповідь на мита США на імпорт сталі і алюмінію введе свої - на суму в 16,6 млрд доларів.

Додамо, що з 1 червня 2018 року США запровадили мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.