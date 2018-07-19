Канада готова прийняти міжнародну конференцію щодо реформ в Україні

Новини Політика 19.07.2018 - 12:33
Фото: Володимир Гройсман та Марі-Клод Бібо (facebook.com/volodymyrgroysman)
Фото: Володимир Гройсман та Марі-Клод Бібо (facebook.com/volodymyrgroysman)

Гройсман провів зустріч з міністром міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо

Канада готова прийняти наступну міжнародну конференцію з питань реформ в Україні. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Так, Гройсман провів зустріч з міністром міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо, у ході якої подякував за готовність Канади прийняти міжнародну конференцію щодо реформ в Україні.

За словами українського прем'єра, Канада для України посідає особливе місце, країна допомагає у відбитті агресії Російської Федерації.

Крім того, Гройсман заявив про важливість підтримки реформ в Україні і додав, що Канада з 2014 року оголосила про реалізацію понад 60 проектів на 400 млн канадських доларів.

Канада готова прийняти міжнародну конференцію щодо реформ в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в 2019 році конференція щодо реформ в Україні пройде в Канаді.

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Теги:  Володимир Гройсман,  реформи,  Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС