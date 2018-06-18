Канада готова передати Україні зброї на 10 млн доларів

Це - снайперські гвинтівки, приціли, кулемети "С6", протитанкові гранатомети,міномети, прилади нічного бачення

Канада готова передати Україні зброї на майже 10 млн доларів. Про це повідомляє Польське радіо.

Так, парламентська опозиція вимагає від уряду Канади більш активних заходів задля підтримки українських військових. Представники Консервативної партії Канади запропонували передати Києву партію летальної зброї на 9,5 мільйонів доларів.

"Це - снайперські гвинтівки, приціли, кулемети "С6", які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети "Карл Ґустав", міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення", - каже у коментарі "Донбас.Реалії" депутат Палати громад Канади Джеймс Безан.

"Путіна провокує слабкість. І поки Україні буде не вистачати озброєння для захисту власних кордонів - Путін буде продовжувати тиснути. Тільки якщо ми надамо необхідну летальну зброю українській армії, лише тоді ми зможемо побачити, як Путін прибирає свої сили з Донбасу", - продовжує канадський парламентар.

Зараз в Україні у складі місії UNIFIER одночасно працюють понад двісті канадських інструкторів. Заняття проходять у восьми містах у різних регіонах країни. Крім штурмових підрозділів, навчають також снайперів, саперів, медиків, бійців Нацгвардії і Військової служби правопорядку. Лише за три роки роботи місії канадці підготували понад сім тисяч українських військовослужбовців.

"Ми готуємо їх до будь-яких операцій, з якими вони можуть зіткнутися, в тому числі і на Донбасі. В першу чергу, ми вчимо їх, як підвищити виживаність на полі бою. Українські Збройні сили хочуть бути сумісними з арміями країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) до 2020 року. Ми тут для того, щоб наблизити їх до цієї мети", - розповідає канадський військовослужбовець Джон Ворд.

За інформацією Міноборони України, з 2014 року ЗСУ отримали від Канади технічну допомогу на 24 мільйони доларів - це і бронежилети, і каски, і прилади нічного бачення, радіостанції, обладнання для розмінування. Одних тільки комплектів зимової форми - понад 30 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, яка надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону на 70 млн доларів.