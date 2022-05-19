Канада готова забезпечити безпеку Швеції і Фінляндії до вступу в НАТО, - Трюдо
Канада готова підтримати безпеку Швеції й Фінляндії, поки обидві країни рухаються шляхом отримання повноправного членства в НАТО. Про це в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Канада рішуче підтримує рішення Швеції й Фінляндії вступити в НАТО. Як близький друг і партнер безпеки, Канада підтримає Фінляндію і Швецію під час процесу набуття членства, в тому числі захищаючи проти загроз їх безпеці", - сказав Трюдо.
Він додав, що Канада продовжить відстоювати принципи, які підтримували держави по обох берегах Атлантичного океану безпечними, вільними та успішними протягом більше ніж 70 років.
Нагадаємо, що Фінляндія 17 травня офіційно подала заявку на вступ до НАТО. При цьому раніше Росія пригрозила "військовими кроками" і іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО.
Пізніше Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії до вступу в НАТО. Сполучені Штати працюватимуть для збереження пильності будь-яких загроз загальній безпеці, а також протистояти агресії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.