Канада готова забезпечити безпеку Швеції і Фінляндії до вступу в НАТО, - Трюдо

Канада готова підтримати безпеку Швеції й Фінляндії, поки обидві країни рухаються шляхом отримання повноправного членства в НАТО. Про це в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Канада рішуче підтримує рішення Швеції й Фінляндії вступити в НАТО. Як близький друг і партнер безпеки, Канада підтримає Фінляндію і Швецію під час процесу набуття членства, в тому числі захищаючи проти загроз їх безпеці", - сказав Трюдо.

Він додав, що Канада продовжить відстоювати принципи, які підтримували держави по обох берегах Атлантичного океану безпечними, вільними та успішними протягом більше ніж 70 років.