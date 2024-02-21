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Канада готова надати кошти на доставку десятків тисяч снарядів в Україну, - ЗМІ

Фото: Канада готова виділити кошти на доставку десятків тисяч снарядів до України (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Іван Носальський

Канада планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За інформацією джерел видання, уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів на реалізацію плану з доставки артснарядів до України, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Раніше міністр оборони Канади Білл Блер розповідав, що його країна вела переговори з чехами, але не розкривала деталей.

"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які зараз перебувають у них на озброєнні, що дозволить нам... швидше надати їх Україні, поки ми нарощуємо власне виробництво", - наголошував він. .

Що запропонувала Чехія

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів - півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів та 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри.

За його словами, снаряди можуть доставити в Україну за лічені тижні, якщо Чехія зможе заручитися фінансуванням у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Звідки саме Україні хочуть поставити снаряди - Павел не розкрив.

 

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